MSF et le Tchad : Renforcer la collaboration pour une meilleure santé publique

Les représentants de MSF ont présenté un bilan des activités réalisées dans les différentes régions du Tchad, notamment :



MSF Suisse: Formation en gestion d'échantillons et prélèvement, renforcement de la stratégie de vaccination, réponse à la crise nutritionnelle.

MSF France: Plaidoyer pour l'intensification de la réponse à la crise dans l'Est, discussions avec les ministères impliqués, création d'un poste d'agent de liaison patients et accompagnants, évaluation de la qualité des soins pédiatriques, poursuite des activités au poste frontière, réflexion sur le positionnement face aux difficultés de relocalisation des réfugiés, prise en charge nutritionnelle dans le Sud, prévention du paludisme.

MSF Hollande: Nomination d'un point focal communautaire, renforcement des capacités du personnel dans le district de Sila, recherche opérationnelle sur les changements climatiques et la santé, stratégie adaptée à la réponse aux urgences.

MSF Espagne: Lutte contre la mortalité infantile, accès à l'eau potable, lutte contre l'hépatite E dans les camps de réfugiés.

Appréciation du gouvernement tchadien



M. Guidaoussou a salué l'engagement et les contributions des organisations MSF au profit des populations vulnérables, en particulier les réfugiés. Il a souligné l'importance de la collaboration entre le gouvernement et les organisations humanitaires pour améliorer l'accès à la santé des populations tchadiennes.