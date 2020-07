ACTUALITES MTN dévoilé en tant que sponsor principal pour le Freestyle UNLOCKED Africa 2020, 5 juges internationaux annoncés

- 7 Juillet 2020





Feet ‘N’ Tricks International (www.FeetAndTricks.com), organisateur du Freestyle UNLOCKED Africa 2020, a annoncé que MTN serait le sponsor principal des quatrièmes jeux annuels qui débuteront lundi 6 juillet 2020. Valentine Ozigbo, le président de Feet ‘N’ Tricks International, a révélé dans un communiqué de presse du lundi 6 juillet 2020 que le géant des télécommunications sera le principal sponsor du championnat de football freestyle dont la finale aura lieu le 19 juillet 2020. « Nous sommes ravis d’accueillir une fois de plus notre sponsor, MTN, dans le championnat de cette année, que nous accueillons dans des moments inhabituels et difficiles pour de nombreuses personnes partout dans le monde », a déclaré M. Ozigbo, qui est également le président et PDG du groupe de Transcorp Plc. Rahul De, directeur du marketing chez MTN Nigeria, a commenté le sponsoring : « En tant qu’entreprise axée sur les jeunes, l’essence de la marque Freestyle Football reflète ce que représente la marque MTN – excellence et enthousiasme enveloppés dans une plateforme solide. » « Freestyle UNLOCKED Africa 2020 est une plateforme digne de MTN pour toucher la vie des futures stars du football freestyle sur le continent africain Ce sport incarne la beauté, la diversité et la fluidité du peuple africain et nous sommes fiers de nous associer à Feet ‘N’ Tricks International dans cette aventure », a ajouté De. C’est la deuxième fois que MTN sponsorise l’événement sportif. La première fois, c'était en 2018. Les autres sponsors du championnat sont la Valentine Chineto Ozigbo Foundation et Eko Disco. Freestyle UNLOCKED Africa 2020 est la version virtuelle des Championnats d’Afrique de Freestyle organisés par le promoteur sportif. La compétition a débuté en 2017 sous le nom de Championnat nigérian de football freestyle. L’année suivante, elle devint un événement sportif continental avec plus de 18 pays participant à la finale à Lagos, au Nigeria. Feet ‘N’ Tricks International, qui accueille cette compétition en partenariat avec la World Freestyle Football Association (WFFA) a également annoncé les juges pour Freestyle Unlocked Africa 2020. Daniel Wood, cofondateur de la WFFA, a informé que les juges sont un panel de footballeurs freestyle légendaires sélectionnés en fonction de leur expertise et de leur vaste expérience dans le sport couvrant, cumulativement, plusieurs décennies. Selon lui, le jury démontre que « le football acrobatique est un sport important pour l’avenir de l’Afrique ». « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir, pour la première fois, deux légendes du football freestyle en Afrique. Chris Njokwana, champion sud-africain de freestyle en 2008, qui s’est produit devant 70 000 personnes et a fait l’objet d’innombrables publicités télévisées et de Kamal « Kamilio » Ranchod, qui a remporté le championnat sud-africain de Freestyle Streetstyle en 2010 et s’est classé deuxième au Championnat du monde plus tard cette année-là. « Ranchod a été juge de championnats internationaux tels que les Super Ball World Open et les Sal Beach Games », a annoncé Wood. Les autres juges sont le juge en chef Lukasz Chwieduk, 27 ans, footballeur freestyle polonais et double champion européen de football freestyle ; Caitlyn Schrepfer, footballeuse freestyle américaine et double championne américaine, et Yo Katsuyama, 23 ans, un champion japonais de football freestyle qui a terminé 2e au Championnat du monde ouvert Super Ball 2019. M. Ozigbo, un chef d’entreprise respecté et philanthrope, a déclaré qu’il a été poussé à commencer le championnat avec ses amis en raison de son amour vif pour le football et l’expressivité du genre freestyle. Feet ‘N’ Tricks International est le plus grand promoteur africain du football acrobatique et Freestyle UNLOCKED Africa 2020 ouvrira ses portes le 1er juillet 2020, et la finale aura lieu le 19 juillet 2020. Tout en expliquant que le maintien du championnat garantira la croissance et la continuité du genre du football freestyle, Ozigbo a profité de l’occasion pour faire appel à des sponsors bien intentionnés et à des sportifs pour saisir cette chance de faire avancer une culture qui peut rallier les gens et favoriser l’unité. Ozigbo a réitéré son affirmation selon laquelle il n’a pas l’intention de perdre de l’élan avec le football freestyle jusqu’à ce que le Nigeria accueille le Championnat du monde de football acrobatique. Distribué par APO Group pour Feet 'N' Tricks International. Contact presse :

Aziza Uko

Téléphone : +234 8099162777

Courriel : press@feetandtricks.com À propos de Feet ‘n’ Tricks International :

Feet ‘n’ Tricks International Limited (www.FeetAndTricks.com) est l’organisateur officiel des compétitions de football freestyle en Afrique. La société s’engage fermement à promouvoir le rayonnement de la forme d’expression artistique qu’est le football freestyle. La société organise les championnats annuels depuis 2017. Le Freestyle Unlocked Africa 2020 en sera la quatrième édition. Les compétitions se déroulent en partenariat avec l’Association mondiale du football freestyle (WFFA), l’instance dirigeante de la discipline.

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/mtn-unveiled...





Dans la même rubrique : < > Coronavirus - Djibouti: Point de Presse sur la Situation Covid-19 le 07 Juillet 2020 Coronavirus - Côte d'Ivoire : Point de la situation COVID-19 du 06 juillet 2020 Coronavirus (COVID-19) au Burkina Faso le 06 juillet 2020