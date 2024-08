Madagascar accueillera le 45ème Sommet de la SADC en 2025

Le sommet a débuté par la traditionnelle photo de famille, rassemblant les 16 chefs d’État des pays membres. Le président Rajoelina a été chaleureusement applaudi, témoignant de la reconnaissance de son leadership pour le développement de Madagascar.



Le secrétaire exécutif de la SADC, M. Elias Magosi, a ouvert les discours en présentant le bilan du 43ᵉ sommet, avec un focus sur le développement durable et l'inclusion des jeunes et des femmes. Il a souligné l'importance de ces groupes comme acteurs clés pour l'économie et la paix durable dans la région.



Le président du Zimbabwe, Dr. Emmerson Mnangagwa, a mis en avant les avancées de la SADC en matière de solidarité entre les États membres, malgré les défis du changement climatique et des conflits régionaux. De son côté, le président sortant de la SADC et chef d’État angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, a salué les progrès dans le secteur du tourisme et les efforts des pays membres dans la lutte contre des maladies telles que le VIH-SIDA, le paludisme et le choléra.



Après les cérémonies d'ouverture, le président Rajoelina a participé à une réunion à huis clos où il a discuté des impacts du changement climatique sur Madagascar. Lors de la clôture du sommet, il a été annoncé que Madagascar accueillera le 45ᵉ Sommet de la SADC en 2025.



Pour la première fois depuis son adhésion en 2005, Madagascar prendra la présidence de cette organisation régionale. Rajoelina a affirmé son soutien aux travaux de la SADC, exprimant son engagement pour l'unité, la paix et la solidarité au sein de la région.



Cette responsabilité représente une étape historique pour Madagascar, affirmant son rôle de leader régional dans la SADC. Le président Rajoelina est déterminé à faire avancer les objectifs de l'organisation tout en renforçant les liens entre les États membres.