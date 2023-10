Madagascar : la BAD et le gouvernement s’associent pour renforcer la résilience aux changements climatiques

La Banque africaine de développement et le ministère malgache de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène ont lancé officiellement, le 22 septembre 2023 à Antananarivo, la phase de préparation du Projet de mobilisation, protection et valorisation de la ressource en eau et de renforcement de la résilience aux changements climatiques.



Financé à hauteur de 3,32 millions de dollars américains par le Mécanisme de préparation de projet du Fonds africain de développement et administré par le Groupe de la Banque africaine de développement, le projet répond à une demande des autorités malgaches face aux impacts socio-économiques et environnementaux des changements climatiques sur les populations et les écosystèmes. Le projet couvre principalement les régions d’Amoron'i Mania, Vakinankaratra, Analamanga (Centre), Haute Matsiatra, Ihorombe (Sud-Est) et Androy (Sud). Il intervient dans un contexte marqué par une crise alimentaire sévère (le « kêrê », en langue locale), due à de fortes sècheresses et inondations en alternance.



« Le projet vient à point nommé, a déclaré le ministre malgache de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ravokatra Fidiniavo. Le gouvernement y fonde beaucoup d’espoir ainsi que dans l’appui de la Banque pour la réalisation de ce projet qui permettra de mettre fin au phénomène du « kêrê » et d’accélérer l’atteinte de l’Objectif de développement durable n°6 d’ici à 2030. »



Le projet d’investissement, qui doit découler de cette phase de préparation, vise à renforcer la résilience des écosystèmes et des populations face aux effets des changements climatiques par des actions de mobilisation, protection, valorisation des ressources en eau. Concrètement, il s’agit de renforcer l’accès à l’eau potable, de réduire les inégalités basées sur le genre, de favoriser le développement socio-économique durable, inclusif et résilient des zones de projet.



Présent lors de la cérémonie de lancement de la phase de préparation, le responsable pays de la Banque africaine de développement à Madagascar, Adam Amoumoun, a réitéré l’engagement de l’institution à soutenir le gouvernement malgache à améliorer les conditions de vie des populations et à renforcer leur résilience aux défis climatiques.



La Banque se réjouit de poursuivre son engagement auprès du gouvernement de Madagascar, dont la vision est de créer un environnement avec des conditions de vie et une résilience des populations améliorées », a souligné M. Amoumoun.



Tous les participants à la cérémonie de lancement ont plaidé pour une mise en œuvre adéquate et accélérée du projet, qui porte l’espoir d’un accès durable à l’eau pour tous et d’une résilience améliorée des populations aux effets des changements climatiques, dans une approche partenariale renforcée entre la Banque africaine de développement et le gouvernement de Madagascar.