Madagascar : un navire-hôpital arrive pour dispenser des soins chirurgicaux et des formations

L'organisation humanitaire internationale Mercy Ships est aujourd'hui de retour à Madagascar pour dispenser des formations chirurgicales et des interventions gratuites qui transformeront des vies.



L'Africa Mercy, le navire-hôpital fraichement rénové de Mercy Ships, est arrivé sur l'île pour renforcer sa collaboration entamée il y a presque 20 ans avec le gouvernement malgache, et proposera des chirurgies spécialisées à la population dans divers domaines, notamment la chirurgie maxillo-faciale et oto-rhino-laryngologique, la chirurgie générale, la chirurgie pédiatrique générale, la chirurgie orthopédique pédiatrique, la chirurgie de la cataracte et la chirurgie plastique reconstructrice.



Les habitants de l'île sont invités à attendre que les stations de radio locales les informent des possibilités de sélection de patients dans leur région pour certaines pathologies, plutôt que de se rendre sur le navire où il n'y aura pas de sélection.



Une étude réalisée en 2016 à Madagascar a révélé que 20 % de la population seulement peut accéder à des services chirurgicaux dans un délai de deux heures, et que 95 % des habitants seraient ruinés s'ils devaient subir une intervention chirurgicale. Avec une telle pénurie de médecins, environ 20 pour 100 000 personnes, la perspective de recevoir un traitement chirurgical nécessaire semble inaccessible pour beaucoup.



Pour sa quatrième mission, après les visites précédentes de 1996 et de 2014-2016, Mercy Ships se concentrera en priorité sur le renforcement des partenariats et l'établissement de relations professionnelles solides, dans le cadre de son programme d'enseignement, de formation et de mobilisation pour la santé (EFM), tout en élaborant son programme de chirurgies.