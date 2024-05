Madagascar : un navire-hôpital s'apprête à effectuer des opérations chirurgicales gratuites

Plus de 120 leaders, dignitaires, partenaires et autres invités se sont réunis à bord du navire-hôpital Africa Mercy® (15 mai) pour célébrer les toutes prochaines interventions chirurgicales de l'organisation humanitaire internationale Mercy Ships à Madagascar.



Après les derniers préparatifs de l'hôpital du navire, les invités, dont le maire de Toamasina, Nantenaina Rakotonirina, le gouverneur intérimaire d'Atsinanana, Bemahefa Gervais, et la représentante de la santé publique d'Atsinanana, Razafiariosoa Celestine Vavy, étaient impatients de monter à bord du navire. Une délégation internationale de Mercy Ships s'est rendue sur le quai pour participer à ce moment historique.



Depuis l'arrivée de l'Africa Mercy dans le pays en février, une stratégie efficace a été déployée pour assurer une couverture la plus large possible de ses services dans les diverses régions de Madagascar, avec des lieux d'enregistrement des patients dans 12 sites à travers le pays. Il s'agit de la quatrième mission de Mercy Ships à Madagascar, après les visites de 1996, 2015 et 2016. Au cours des visites précédentes, Mercy Ships a collaboré avec le gouvernement et le Ministère de la Santé pour offrir plus de 6 400 interventions chirurgicales et près de 53 000 interventions dentaires. Parallèlement, engagé depuis longtemps dans la formation, l'ONG a déjà renforcé les compétences de plus de 2 000 professionnels de la santé locaux.