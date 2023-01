Mahamat Assilek Halata : "(...) Le Tchad est complètement encerclé par des mercenaires russes"

"Le cas du Tchad est essentiellement différent. Nous sommes un pays au cœur de l’Afrique et au carrefour de toutes les déstabilisations possibles. Vous savez que les forces tchadiennes sont l’élite du combat face au terrorisme international dans le Sahel. Je ne vais pas refaire l’histoire. Mais le Tchad a intervenu au Mali et un peu partout pour défendre ces Etats-là, contre leurs déstabilisations. Ce qui fait du Tchad une spécificité. Aujourd’hui, que les Américains, les Français ou les autres font une caution, ce n’est pas une caution gratuite. C’est une caution en tenant compte des spécificités d’abord régionales et du défi que rencontrent les tchadiens face au terrorisme international. Ensuite, nous sommes un pays dont les affluences sont très sensibles. On a au Sud (Centrafrique), à l’Est (Soudan) et Nord (Libye), la présence des Russes, je parle de Wagner. Ce qui fait que le Tchad est complètement encerclé par des mercenaires russes qui veulent jouer sur l’influence que veut avoir la Russie en Afrique. Tous ces facteurs-là, font que le Tchad occupe une position très spéciale", a déclaré Mahamat Assilek Halata.



Lorsque le journaliste l'a questionné sur les raisons pour lesquelles le Tchad a été invité alors que d'autres pays, comme le Mali et le Burkina Faso, ont été exclus, le ministre a expliqué que la situation au Tchad est unique en raison de sa position géographique au cœur de l'Afrique et des défis auxquels le pays est confronté en matière de terrorisme international. Il a également souligné que les forces tchadiennes jouent un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel.Le ministre a également fait référence à la présence de mercenaires russes dans les pays voisins du Tchad, qui cherchent à influencer la politique de la Russie en Afrique, et a souligné l'importance de maintenir la stabilité des institutions en place pour éviter une déstabilisation générale de la région.