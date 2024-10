Mahamat Idriss Deby : "Ils vont voir dans quelques jours la foudre de l'Armée tchadienne"

Dans la nuit du 27 octobre 2024, une base des forces de défense et de sécurité tchadiennes a été attaquée par des assaillants à Barkaram, une île située à l'ouest de Nouboua, dans le département de Kaya, province du Lac. Cette attaque a tragiquement causé la mort d'une quarantaine de soldats tchadiens, selon un communiqué de la présidence tchadienne.



Alerté par la situation, le Président Mahamat Idriss Deby Itno s'est rendu sur le site de l'attaque le matin suivant. Lors de sa visite, « il a constaté la situation sur le terrain, rendu hommage aux soldats disparus, exprimer sa compassion envers les blessés, et remonter le moral de ses frères d'armes », selon un communiqué de la présidence.



En réponse à cette attaque, le président Deby a ordonné le lancement de l'opération "HASKANITE", visant à poursuivre et traquer les assaillants jusqu'à leurs derniers retranchements.



Cette attaque souligne la persistance des menaces sécuritaires dans la région du Lac Tchad, où les forces armées tchadiennes sont régulièrement confrontées à des groupes armés, notamment Boko Haram.