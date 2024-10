Mahamat Idriss Deby : "Nous devons favoriser un environnement où l’audace et la créativité peuvent s’épanouir"

L’événement, qui se tient à l’auditorium de l’hôtel Radisson Blu, a attiré une large audience, soulignant l'importance du thème abordé : l'emploi. Le gouvernement, les partenaires, le secteur privé, ainsi que les jeunes aspirants à une insertion professionnelle y voient une opportunité pour explorer les enjeux de l'entrepreneuriat, de l'adéquation formation-emploi, et des opportunités de stage et d'emploi via des concours d’idées et ateliers.



Selon le Directeur de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), Nassouradine Abakar Kessou, ce forum traduit la vision du Président de la République, qui souhaite moderniser et transformer le pays grâce à un programme ambitieux. M. Kessou a souligné que l'emploi se situe au cœur de cette transformation, avec pour objectif de favoriser une croissance inclusive permettant à chaque citoyen de participer au développement socio-économique.



Pour sa part, le Président du Patronat et Président du comité d’organisation du forum, M. Bichara Doudoua, a mis en avant les défis tels que l’inadéquation entre la formation et l'emploi ainsi que le manque d’expérience des jeunes. Il a rappelé l’importance du secteur privé en tant que moteur de l’emploi.



Camille Moute à Bidias, Président d'honneur de l'Association Mondiale des Services Publics d’Emploi, a exposé les causes du chômage et proposé des solutions, notamment une gouvernance efficace, la coopération régionale et un changement de paradigme en matière de croissance et d'emploi.



Le Ministre de la Fonction Publique, Aboulaye Mbodou Mbami, a également évoqué la précarité et l'incertitude auxquelles sont confrontés les jeunes chômeurs. Il a plaidé pour une mobilisation concertée afin de mieux intégrer le nombre croissant de diplômés dans le marché du travail.



Lors de son allocution officielle, le Président MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO a salué la tenue de ce forum, une première du genre au Tchad. Il a rappelé les défis liés à l'accès à l'éducation, à la formation, et à l'obtention d'un emploi décent. Le Chef de l’État a affirmé que l’État ne peut plus être le seul à prendre des initiatives et des décisions, et qu’il est temps de créer des emplois grâce à l’innovation et à l’entrepreneuriat.



Le Président a instruit le Gouvernement de soutenir les entrepreneurs, les startups et les initiatives locales, en faveur d’un environnement qui favorise l’audace et la créativité. Il a également annoncé que la fonction publique, grâce à des ajustements dans la gestion des effectifs, prévoit de nouveaux recrutements en donnant la priorité aux femmes. Cette annonce a suscité l’enthousiasme parmi les participants, marquant un bon début pour ce premier Forum National sur l'Emploi.