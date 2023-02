Mahamat Idriss Deby inaugure l'ambassade du Tchad en Israël

Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, a procédé ce 2 février 2023 à l'ouverture officielle de l'ambassade du Tchad en Israël. Cet événement a été marqué par la présence du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, ainsi que de nombreux officiels tchadiens et israéliens.



L'ouverture de l'ambassade du Tchad en Israël marque un pas en avant important dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Cette démarche reflète la volonté du Tchad et d'Israël de renforcer leur coopération politique, économique et culturelle.