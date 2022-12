Mahamat Idriss Deby : "je suis Tchadien je vis au Tchad. Le Tchad a changé"

Les indicateurs de développement du Tchad sont parmi les plus bas au monde, malgré l'exploitation du pétrole depuis 2003. Dans un entretien accordé à La Voix d'Amérique, le président de transition Mahamat Idriss Deby répond à une question sur les perspectives face à cette situation.



"je suis tchadien, je vis au Tchad. Le Tchad a changé. Le Tchad n'est pas celui des années 90. Malgré que notre production est minime, avec tout ce qu'il y a autour de nous, comme rébellions, comme guerres, nous avons pu quand même investir et changer le visage de notre pays", affirme Mahamat Idriss Deby.



"Allez-y voir dans notre pays et comparer avec les années 80 et 90. Vous allez constater qu'il y a un grand changement, un très grand changement", ajoute le chef de l'État.