Maïdé Hamit Lony porte la voix du Tchad au Brésil

Le secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Promotion Civique, Maïdé Hamit Lony, s'est envolé pour Fortaleza au Brésil afin de participer à une réunion mondiale sur l'éducation organisée par l'UNESCO. Cette rencontre, qui fait suite au sommet des ministres de l'Éducation du G20, se tiendra les 31 octobre et 1er novembre 2024.



Cette réunion mondiale représente une occasion unique pour les décideurs politiques, les experts et les acteurs de la société civile du monde entier de se réunir et de discuter des enjeux majeurs de l'éducation. Les participants auront l'opportunité d'échanger sur les meilleures pratiques, de partager leurs expériences et de définir de nouvelles orientations pour l'avenir de l'éducation.



Le secrétaire d'État Maïdé Hamit Lony est accompagné d'une délégation composée de hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique. Cette présence témoigne de l'importance que le Tchad accorde à la question de l'éducation et de sa volonté de contribuer activement aux débats internationaux sur ce sujet.



Cette mission s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement tchadien de promouvoir l'éducation pour tous et de doter les jeunes générations des compétences nécessaires pour réussir leur vie.