Mali : 807 candidats admis au concours de la fonction publique

807 candidats sont déclarés définitivement admis au concours d’entrée dans la Fonction publique- exercice budgétaire 2021 sur les 883 postes à pourvoir avec plus de 34% de femmes et 0,12% de personnes vivants avec handicap.



76 postes sont restés vacant pour certains corps du fait que les candidats n’ont pas obtenu la moyenne minimale d’admission requise de 10/20 a-t-elle poursuivie.



La ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Diawara Aoua Paul Diallo, a expliqué que toutes les dispositions ont été prises pour qu’en plus du district de Bamako, le concours puisse se tenir dans six autres régions, en occurrence Tombouctou, Gao, Mopti, Ségou, Koulikoro et Kayes pour un égal accès de tout les maliens à la Fonction publique.



Le chef de la transition a assuré que les futurs concours pour l’accès à la fonction publique ainsi que les examens, seront organisés de la même manière sur la base des mêmes principes d’équité, de justice et de transparence.