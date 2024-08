Mali : Audience accordée par le Président de la Transition aux ministres de la promotion de la femme de l’AES et de la Guinée Conakry

La délégation était composée des ministres en charge de la promotion de la femme du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée Conakry. Les discussions ont porté sur l'exploitation et le développement des atouts et forces des femmes dans les mécanismes de sécurisation, de pacification et de développement des pays de la région.



Les ministres ont échangé sur le thème "Des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui : les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation", visant à placer les femmes et l'éducation au cœur du processus de refondation.



Le Président Goïta a assuré que la Déclaration de Bamako, issue de cette rencontre interministérielle, sera examinée de près pour répondre aux valeurs culturelles et permettre une participation active des femmes à la refondation des États.



Cet événement souligne l'importance que le gouvernement de transition malien accorde à l'implication des femmes dans les enjeux de sécurité, de paix et de développement de la région sahélienne.