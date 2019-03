Mali : Déclaration de la Porte-parole du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

La France condamne avec la plus grande fermeté les violences qui ont endeuillé le centre du Mali, causant hier la mort de plus de 130 civils dans le cercle de Bankass. Elle adresse ses condoléances aux familles des victimes et aux autorités maliennes. La France salue l’engagement du gouvernement malien à dissoudre les milices qui […]

