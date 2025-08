Mali : Dix ressortissants Chinois enlevés par le JNIM

Cette nouvelle prise d'otages est un coup dur pour le Mali, notamment en ce qui concerne ses partenariats stratégiques. Pékin, un allié important de Bamako, se retrouve dans une position humiliante. Par conséquent, les opérateurs privés asiatiques et arabes, qui étaient les derniers à investir dans le pays, commencent à se retirer discrètement.





Même les organisations non gouvernementales, les bailleurs de fonds et les fournisseurs hésitent désormais à s'aventurer en dehors des grands axes routiers et de la capitale. La destruction de l'usine de Siribala symbolise la fin des illusions sur la sécurité et les investissements productifs dans le pays.