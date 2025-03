Mali : Frappe aérienne décisive contre la Katiba Macina

Le vendredi 14 mars 2025, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont mené une opération aérienne fructueuse dans la région de Ségou, neutralisant un chef terroriste de la Katiba Macina et détruisant une base importante.





Détails de l'opération :



Cible : Une base terroriste située dans une forêt à 15 km au nord de Guélédjé, cercle de Toguéré-Koumbé, région de Ségou.

Une base terroriste située dans une forêt à 15 km au nord de Guélédjé, cercle de Toguéré-Koumbé, région de Ségou. Chef terroriste neutralisé : Cheikh Oumar, un responsable de premier plan de la Katiba Macina.

Cheikh Oumar, un responsable de premier plan de la Katiba Macina. Moyens détruits : Trois pick-ups, plusieurs motos, des dépôts de carburant et de matériel explosif.

Trois pick-ups, plusieurs motos, des dépôts de carburant et de matériel explosif. Nombre de terroristes neutralisés : Un grand nombre, y compris des fuyards abattus par des hélicoptères de combat.



Renseignements et ciblage précis





L'opération a été rendue possible grâce à des renseignements précis qui ont permis de localiser la base et d'identifier le chef terroriste. Une surveillance prolongée et un ciblage précis ont précédé l'action aérienne coordonnée.





Message aux complices des groupes terroristes





L'état-major général des armées met en garde les complices des groupes terroristes et assure que les opérations de recherche et de destruction des refuges terroristes se poursuivront sans relâche.