Mali : L’armée communique sur les attaques contre ses bases à Léré

« Suite à une attaque des forces du mal contre le camp militaire de Léré, hier 17 septembre 2023, les FAMa sont actuellement mobilisées dans le secteur n°3 pour défendre ses positions et maintenir la paix et la sécurité des populations », a indiqué dans un communiqué, lundi, l’état-major de l’armée malienne.



Il a par ailleurs souligné que sa mission principale dans cette opération est une fois de plus « de détruire l'ennemi, de le dissuader à commettre tout acte d'agression et de protéger » les maliens.



L’armée malienne a rappelé qu’au cours des dernières semaines, ses troupes ont mené plusieurs opérations pour contrer les menaces potentielles des groupes terroristes.



« Ces opérations ont entraîné la capture de plusieurs individus soupçonnés d'activités terroristes et ont permis de saisir une importante quantité d'armes et de munitions », a précisé l’état-major de l’armée tout en ajout ant que grâce à la vaillante armée, « la sécurité dans le pays s'est améliorée et la menace terroriste a été considérablement réduite ».



Paradoxalement, l’armée ne donne aucun bilan de ces attaques contre ses deux bases dimanche à Léré, mais des sources locales évoquent que le cadre stratégique permanent s'est retiré de la ville de Léré (près de la frontière avec la Mauritanie), après l'avoir contrôlée pendant des heures.



Les mêmes sources ont confirmé que les forces de sécurité et de défense maliennes regagnent désormais leurs positions à l'intérieur de la ville de Léré.



La cellule communication du CSP a annoncé dimanche après-midi dans un bref communiqué le contrôle de la base militaire après avoir tué et capturé un certain nombre de militaires, en plus d'avoir abattu un avion militaire.



De son côté, l'armée malienne a évoqué sur sa page Facebook dimanche une attaque visant une base militaire à Léré et demandé aux populations de rester à l'écart du champ de bataille, sans fournir davantage d'informations.