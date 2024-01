Mali : L'armée reçoit un renfort de taille pour lutter contre le terrorisme

Cette livraison de matériel militaire est un nouveau signe de l'engagement de la Transition à lutter contre le terrorisme. Les drones permettront à l'armée malienne de surveiller le territoire national et de frapper plus efficacement les groupes armés terroristes.



Ces drones, de fabrication turque, sont des appareils de dernière génération qui offrent une capacité de surveillance et de combat redoutable. Ils sont équipés d'une caméra haute résolution, d'un radar à balayage électronique actif et de missiles air-sol.



Le drone TB2 a déjà fait ses preuves sur de nombreux théâtres d'opération. Il est capable de frapper des cibles à une distance de plus de 100 kilomètres.



Cette livraison de drones TB2 est un renforcement important de la capacité de défense du Mali face aux groupes armés terroristes. Elle permettra à l'Armée de l'Air de mieux surveiller le territoire et de frapper les cibles de manière plus précise.



Lors de la cérémonie de remise des drones Bayraktar TB2 aux Forces Armées Maliennes (FAMa), le ministre de la Défense, le Colonel Sadio Camara, a réitéré son appel aux frères égarés de rejoindre la République.



"Je réitère encore cet appel lancé à plusieurs reprises, à nos frères égarés, de rejoindre la République et le Processus de paix inter malien. Cette volonté de paix sincère n’est pas une faiblesse, c’est une nécessité pour notre paix, pour le vivre ensemble.", a-t-il déclaré.