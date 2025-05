Mali : La Présidence s'approprie les symboles de l'État à travers une campagne de sensibilisation citoyenne

Cette rencontre, placée sous la présidence du Ministre Secrétaire Général de la Présidence, Dr Alfousseyni DIAWARA, a réuni le personnel administratif, les conseillers et les experts de la Commission nationale de vulgarisation des symboles.





Cette session marque l’étape finale d’une vaste campagne nationale lancée en février 2024, touchant toutes les institutions, les forces armées et de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements éducatifs. L’objectif primordial de cette initiative est de restaurer la sacralité des symboles républicains – le drapeau, la devise, l’hymne national, le sceau et les armoiries – qui sont souvent méconnus ou banalisés au sein de la population.





Dans son discours introductif, Monsieur Mohamed Maouloud NAJIM, Président de la Commission et Directeur national des Affaires judiciaires et du Sceau, a rappelé la mission essentielle de cette Commission, créée en 2023 : sensibiliser le public, contrôler la conformité de l'utilisation des symboles et assurer le suivi légal de leur protection. La session a été l’occasion de présenter le « Bréviaire des symboles », fruit d’un travail de synthèse de plusieurs mois, destiné à servir de référence nationale en matière de citoyenneté et de respect des attributs de l’État.





Monsieur Mamadou Mohamed COULIBALY, membre de la Commission et ancien Ministre, a détaillé le contenu riche et les recommandations importantes formulées dans le Bréviaire. Parmi celles-ci figurent la traduction de l’hymne national dans toutes les langues nationales du Mali, l’unification des protocoles de montée du drapeau, l’encadrement strict de la fabrication des Sceaux officiels pour prévenir toute tentative de falsification, et le développement de supports pédagogiques adaptés pour enseigner la signification et l’importance de ces symboles dès le plus jeune âge à l’école.





Saluant chaleureusement cette démarche, le Dr Alfousseyni DIAWARA a souligné que cette activité s’inscrit pleinement dans la vision du Président de la Transition de faire des valeurs culturelles et républicaines le fondement de la refondation nationale du Mali. Il a rappelé que l’année 2025 a été placée sous le signe de la culture, et doit permettre d’assurer le rayonnement de l’identité malienne. Le ministre a vivement félicité les experts pour leur engagement et leur travail, tout en invitant le personnel de la Présidence à montrer l’exemple en jouant un rôle actif dans la défense et la promotion de ces symboles nationaux.