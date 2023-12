Mali : MSF évacue ses équipes de Nampala vers la ville de Niono

L’ONG Internationale MSF, a annoncé ce jeudi 30 novembre 2023 qu’elle a procédé à l'évacuation de ses équipes de Nampala vers la ville de Niono en raison d'une détérioration soudaine du contexte sécuritaire. « Dans les villages et hameaux de Toulé et de Toladji, situés à proximité de Nampala, des décès et des blessés ont été signalés dans la région », a souligné l’ONG.



Elle a par ailleurs exprimé sa préoccupation face à l'aggravation des actes de violence dans le centre du pays. Elle a indiqué qu’à Toulé et Toladji, elle était l'unique organisation médicale internationale présente sur le terrain. « Certains habitants de la région ont été contraints de fuir vers la Mauritanie. La population se trouve prise au piège de ces violences », a relevé MSF.



Depuis 2022, MSF a principalement offert des services médicaux gratuits axés sur la santé maternelle et infantile, ainsi que des soins curatifs pour l'ensemble de la population.

Il est à noter qu’à Mopti, le 5 septembre 2023 vers 16h, un véhicule effectuant un mouvement de référence médicale pour MSF de Hombori vers Douentza, avait été la cible de tirs de balles, avait annoncé, jeudi 7 septembre 2023, l’ONG Médecins sans frontières (MSF).



« Le véhicule transportait une femme enceinte qui, due à des complications avait été référé à l’hôpital de Douentza pour une meilleure prise en charge. La mère accompagnante de sa fille enceinte, a été tuée de ces tirs et deux autres passagers dont la femme enceinte ont été blessés », avait souligné cette ONG tout en déplorant les violences sur les populations civiles au centre du Mali et appelle à leur protection.



Pour rappel, MSF intervient au Mali depuis 1985, en collaboration avec le Ministère de la Santé du Mali, pour soutenir la politique de santé publique et fournir des soins de santé de qualité aux populations les plus vulnérables et les plus reculées.