Mali : Wagner affirme avoir perdu ses combattants dont le capitaine Sergueï Chevtchenko

Alwihda Info | Par Peter Kum - 29 Juillet 2024

Le groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé le 27 juillet 2024 avoir affronté pendant 5 jours le Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans (JNIM) et le Conseil de Sécurité et de Paix (CSP) au Mali.