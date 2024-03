Mali : attaque terroriste de la zone aéroportuaire de Tombouctou

L’Etat-major général des armées du Mali informe l'opinion nationale que ce lundi 18 mars 2024 à 16h55, trois tirs de roquettes ont visé la zone aéroportuaire de Tombouctou, sans toutefois faire de dégâts.



A la suite de cette attaque, les mesures de sûreté ont été activées et la situation est sous contrôle, alors que les forces de défense et de sécurité ont immédiatement engagé des poursuites.



Les terroristes, auteurs des tirs ainsi que leurs complices, ont été neutralisés et une importante cache logistique, servant à la fois de dépôt de carburant et de parc de véhicules pour le soutien des activités terroristes, a été détruite à Zouera, à 90 km à l'ouest de la ville de Tombouctou.



Par ailleurs, les Forces armées du Mali (FAMa) ont repéré un groupe terroriste qui tentait d'organiser un barrage et une attaque aux abords sud de Tongui, dans le secteur de Gomitra. Les unités terrestres, en coordination, avec les vecteurs aériens ont détruit le barrage et neutralisé plusieurs terroristes.



Du matériel roulant, de guerre et même des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés ont été également récupérés. Toujours ce lundi 18 mars 2024, une patrouille FAMa, en reconnaissance offensive, a détruit une base terroriste dans la forêt de Niaba, région de Douentza.



A cette occasion, plusieurs terroristes ont été neutralisés et d'importants matériels de guerre récupérés. Enfin, l'Etat-major général des armées rassure l'opinion nationale de l'engagement des FAMa à poursuivre la recherche et la destruction des terroristes auteurs de plusieurs exactions.