Mali : baisse des prix des carburants à la pompe

Depuis le 26 mars 2025, les Maliens c’est avec joie une bonne nouvelle concernant les prix des carburants. En effet, le gouvernement, soucieux du pouvoir d'achat de ses citoyens, annonce une baisse des prix des carburants à la pompe.



Cette mesure, qui a pris effet à partir du mercredi 26 mars 2025, concerne plusieurs types de carburants :

Supercarburant sans plomb : 775 FCFA/litre

Gasoil : 725 FCFA/litre

Distillat Diesel Oil (DDO) : 725 FCFA/litre

Fuel-oil 180 : 600 FCFA/litre

Pétrole lampant : Libre

Jet A1 : Libre.



En parallèle, le prix du gaz butane reste inchangé, avec un prix non subventionné de 1 179 FCFA le kilogramme. Par conséquent, la bouteille de 2,75 kg est vendue à 3 245 FCFA et celle de 6 kg à 7 075 FCFA. Cette décision, fruit d'une analyse des prix fournisseurs du mois de mars 2025, vise à réduire le fardeau financier des ménages et des entreprises.



Le gouvernement malien réaffirme ainsi son engagement à soutenir l'économie nationale et à améliorer le quotidien de ses concitoyens.