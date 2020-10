Mali : "l’accompagnement du Tchad ne fera pas défaut"

L’ambassadrice du Tchad au Mali, Mme. Kalzeube Neldikingar Madjimta, a été reçue mardi en audience par le président de la République Bah N’Daw.



« C’est avec beaucoup d’attention que le Marechal du Tchad Idriss Déby Itno et le peuple tchadien tout entier ont suivi ce qui s’est passé au Mali », a déclaré l'ambassadrice du Tchad.



« Conduire une transition n’est pas chose aisée, c’est pourquoi tout le monde se doit de mettre la main à la patte pour relever le beau et grand pays qu’est le Mali dans la paix et la stabilité », selon Mme. Kalzeube Neldikingar Madjimta.



Elle a ajouté que "l’accompagnement du Tchad ne fera pas défaut pour soutenir et accompagner le Mali."



« Au-delà des relations diplomatiques, ce sont des liens de fraternité et de solidarité qui lient le Mali et le Tchad. Les deux pays sont liés non seulement par l’histoire, mais aussi par la géographie », a-t-elle rappelé.



L’ambassadrice du Tchad au Mali est la première diplomate à être reçu par le président de la transition après la levée de l'embargo de la CEDEAO.