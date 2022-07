Mali : l'armée annonce être la ciblée d'attaques simultanées

L’armée malienne annonce être la cible d’attaques simultanées tôt ce matin, mercredi 27 juillet 2022, sur les postes FAMa de Kalumba, non loin de Mourdiah, région de Nara et celui de Sokolo, à proximité de Diabaly dans la région de Segou.



Des tentatives d'infiltrations terroristes ont également visé l'un des check-points du camp Hamadoun Bocary Barry dit Balobo et de la cité de l'Armée de l'air à Sevaré aux environs de 01h00. Les ripostes ont été faites sur tous les mouvements suspects, précise l'état-major.



Le 24 juillet vers 5h40, l'armée malienne a déjoué une tentative d'attaque du camp GNM de Sevaré. Un terroriste a été neutralisé, tandis qu'un PKM et des roquettes RPG-7 ont été récupérés.