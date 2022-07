Mali : l'armée donne un premier bilan de l'attaque terroriste contre la caserne de Kati

L'attaque a été lancée ce vendredi matin aux environs de 05h00 avec deux véhicules piégés bourrés d’explosifs, informe l'état-major général des armées.



Le bilan provisoire est de deux assaillants neutralisés. La situation est sous contrôle et le ratissage est en cours pour débusquer les auteurs et leurs complices.



Le chef d’état-major général des armées rassure les populations et lui demande de vaquer à ses occupations habituelles.