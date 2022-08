Mali : l'armée repousse une "attaque complexe" à Tessit, plusieurs morts

Le bilan provisoire fait état de cinq morts et trois motos détruites du côté de l'ennemi. Du côté de l'armée, quatre soldats sont morts, deux ont été blessés et trois véhicules ont été détruits.



Deux civils ont été tués et deux autres ont été blessés.



Les forces armées maliennes qui poursuivent leur montée en compétence, font face ces dernières semaines à des attaques simultanées contre ses positions.