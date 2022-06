Mali : l’envoyé spécial du président américain reçu à la Présidence

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l’État, a accordé, ce 14 juin 2022, une audience à Roger Carstens, envoyé spécial du président américain, chargé des questions d’otages, informe la Présidence malienne.



M. Carstens était en visite au Mali du 12 au 14 juin 2022, en vue d’échanger sur les efforts mutuels à déployer par les deux pays pour porter secours aux otages américains. Il était accompagné par l’ambassadeur des États-Unis au Mali, Dennis Hankins. « Ce fut un honneur pour moi d’être reçu par le président de la Transition pour parler des otages américains », a confié à la presse l’envoyé spécial du président Joe Biden, à sa sortie d’audience.



Avec le chef de l’État malien, les hôtes du jour ont également eu des échanges au sujet des otages d’autres nationalités. La délégation américaine a trouvé que le président de la Transition est dans de bonnes dispositions pour aider les otages de toutes les nationalités.



L’envoyé spécial du président américain a remercié le chef de l’État malien pour tous les efforts qu’il déploie pour la libération des otages. Pour sa part, le président de la Transition a salué l’engagement des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. « La situation est complexe.



Pour cela, nous devons avoir une coordination de qualité », a déclaré le président Goïta avant de poursuivre que le Mali reste totalement disponible pour soutenir tous les efforts de lutte contre le terrorisme.



Il faut rappeler que M. Carstens est un lieutenant-colonel de l’armée à la retraite. Il a servi au sein des Forces Spéciales et au 1er Bataillon des Rangers. Il est diplômé de l’Académie Militaire des États-Unis et titulaire d’un Master de l’Université américaine de Guerre Navale et de l’Université St. John.