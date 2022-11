Mali : la France suspend son aide publique au développement

"Face à l’attitude de la junte malienne qui s’est alliée avec la milice Wagner, nous estimons que les conditions ne sont plus réunies pour la poursuite de nos projets d’aide publique au développement et que le risque de détournement de leur objet est trop élevé", selon une déclaration.



"Nous maintenons cependant notre aide d’urgence et notre action humanitaire", précise le ministère français des Affaires étrangères.



Les relations entre la France et le Mali se sont fortement dégradées ces derniers mois, les deux pays s'accusant mutuellement à travers des déclarations publiques.