Mali : la digitalisation du système éducatif en marche

Le mardi 15 avril 2025, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé une réunion du Comité de pilotage de la digitalisation de l’administration, consacrée au secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur.



Plusieurs solutions numériques ont été présentées, dans le but d’instaurer une gestion centralisée, harmonisée et modernisée du système éducatif malien. Une application web innovante, composée de 14 modules, permet de gérer notamment la présence, les examens, les concours, les inscriptions et les orientations.



Elle est déjà fonctionnelle à tous les niveaux du système éducatif, du central au local, y compris dans les établissements scolaires. Ce dispositif améliore la prise de décision, grâce à la centralisation des données, modernise les services aux usagers (élèves, parents, enseignants), renforce la transparence et l’efficacité du système éducatif. Il a déjà permis au département de l’Éducation nationale de constater une économie de quatre milliards de francs CFA.



Parmi les outils de l’enseignement supérieur figure le Progiciel de Gestion Intégrée PGI « Cocktail+ CAMPUS MALI », qui comprend plus de 30 modules couvrant l’ensemble des processus des universités, grandes écoles et instituts. Ce portail facilite la gestion des offres de formation, des candidatures en ligne, des inscriptions administratives et des ressources humaines.



Dans cet élan, d’autres solutions ont été exposées au Premier ministre, notamment l’application mobile « Mon CENOU à domicile », pour les inscriptions, demandes de transport et d’assistance ; le Système Intégré de Gestion des Œuvres Universitaires (SIGOU) assure un traitement rapide et sécurisé des allocations étudiantes selon des critères bien définis ; le service « Cenou Kibaru », via le numéro SMS 36100, permet aux étudiants de suivre l’évolution de leurs demandes.



Ces innovations numériques modernisent et optimisent la gestion de l’enseignement supérieur au Mali. Elles facilitent l’accès aux allocations, sécurisent la gestion des fonds, réduisent les délais de traitement, améliorent la communication avec les étudiants, apaisent le climat social dans les établissements et renforcent la gouvernance administrative.



Un autre système, celui Intégré de Gestion d’Université, a également été développé. Il centralise et optimise l’organisation de l’université, la gestion des candidatures, des inscriptions, du suivi des parcours étudiants, des évaluations, des ressources humaines et du pilotage stratégique. Ce système permet au CENOU de réaliser une économie annuelle d’un milliard de francs CFA.



En conclusion, le Premier ministre a appelé à la mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation pour mesurer l’impact de ces solutions. Il a également instruit l’harmonisation de tous les systèmes de digitalisation dans les différents secteurs de l’administration.