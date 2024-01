Mali : la junte au pouvoir annonce la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger

Ce revirement politique marque un tournant majeur dans l'histoire récente du Mali. Depuis le soulèvement des rebelles touaregs en 2012, suivi par l'émergence de groupes islamistes commettant des attaques violentes contre les civils et l'armée malienne ainsi que dans toute la région ouest-africaine du Sahel, la stabilité du pays a été fortement compromise.



L'accord d'Alger avait pour objectif de mettre fin aux hostilités et aux revendications territoriales des groupes indépendantistes tout en assurant une meilleure intégration des populations nord-maliennes dans la vie politique et économique nationale. Cependant, les tensions persistantes entre les différentes parties prenantes ont rendu difficile sa pleine mise en œuvre.



La décision soudaine du gouvernement malien suscite des inquiétudes quant à son impact sur la sécurité et la stabilité régionale. En effet, divers acteurs internationaux avaient soutenu activement cet accord comme un élément clé pour résoudre les conflits au Mali. Cette remise en cause fragilise davantage une région déjà fortement instable.



Les autorités maliennes devront désormais faire face à une pression accrue pour trouver une alternative viable afin de prévenir une escalade significative des violences dans le pays. De plus, elles devront travailler activement avec leurs partenaires internationaux pour garantir un processus inclusif permettant aux différentes communautés maliennes de participer à un dialogue constructif visant à assurer durablement la paix et la stabilité.