Mali : le colonel Assimi Goïta a accueilli Macky Sall à Bamako

Le président Macky Sall est porteur d’un message d'amitié, de bon voisinage, un message de l'Afrique auprès du peuple malien. Le chef de l'État sénégalais a rappelé que le Mali est un pays important, un pays pivot en Afrique de l'ouest.



L’objectif de cette visite est d’échanger et travailler ensemble avec les autorités maliennes "pour une issue heureuse à cette transition" et aussi pour que le Mali retrouve sa place dans le concert des Nations africaines et internationales.