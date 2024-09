Mali : le nouvel ambassadeur du Mali au Qatar rencontre le ministre de l'Education nationale

Le ministre de l'Education nationale, Dr Amadou Sy Savané a reçu en audience, ce mardi 10 septembre 2024, le nouvel ambassadeur du Mali à Doha (Qatar), Mme Sidibe Dédeou Ousmane.



Avant de regagner son pays d'accueil, le diplomate et ancien ministre de l'Education était venue échanger avec le ministre sur les différents domaines de coopération entre le Mali et le Qatar, notamment dans le secteur de l'éducation et les moyens de sa redynamisation au bénéfice des acteurs et cibles respectifs.



Mme SIdibe Dédéou Ousmane promet de renforcer la coopération entre les deux pays, surtout dans le domaine de l'éducation où le secteur a besoin d'être appuyé. En retour, le ministre de l'Education nationale dira à son hôte du jour que le renforcement du système éducatif préoccupe à plus d'un titre, les plus hautes autorités de la Transition.



Pour cela, il a mis l'accent sur l'importance de l'engagement citoyen de tous les fils et filles du pays. Toutes choses qui pourront aider à rehausser la qualité de l'éducation au Mali. Parlant de l'inclusivité, au cours de ces échanges, le ministre Sy Savané n'a pas oublié de rappeler les difficultés auxquelles les écoles franco-arabes sont confrontées et pour lesquelles, un appui est nécessaire.



Par ailleurs, le ministre a également mentionné que c'est sur ces trois principes que les actions du département sont fondées, à savoir : le respect de la souveraineté de la République, le respect des choix de partenariat stratégique, et la prise en compte des intérêts du pays dans la prise des décisions.



L'ancienne ministre de l'Education nationale et ancienne conseillère spéciale du président de la Transition s'est dit satisfaite de cette matinée d'échanges fructueux et de partage.