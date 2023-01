Mali : le président Goïta accorde la grâce aux 49 soldats ivoiriens

Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, accorde sa grâce avec remise totale de peine aux 49 soldats ivoiriens condamnés par la justice malienne pour crimes d'attentat, complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.



Parmi les 49 soldats, trois d'entre eux avaient été libérés il y a plusieurs semaines pour des raisons humanitaires.



Cette mesure de grâce "est prise en toute indépendance", indique le gouvernement.