Mali : le président de la Transition reçoit une délégation ghanéenne

Le président de la Transition du Mali, le général d’armée Assimi Goïta, chef de l’État, a reçu en audience, ce jeudi 2 janvier 2025, une délégation ghanéenne, conduite par Alfred Mahama. Il était porteur d’un message du nouveau président élu du Ghana.



Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a pris part à cette rencontre. A sa sortie d’audience, Alfred Mahama a accordé une interview à la presse au cours de laquelle il a précisé l’objet de la visite. En effet, cette visite avait pour but de transmettre, en main propre, une invitation officielle à au président Assimi Goïta, pour assister aux cérémonies d’investiture du nouveau président ghanéen.



Lors de cette rencontre, plusieurs sujets stratégiques ont été abordés, notamment le renforcement des relations bilatérales entre le Ghana et le Mali. Les discussions ont également porté sur la volonté commune de renforcer et d’approfondir les coopérations au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).



« Nous comptons renforcer et approfondir nos relations de coopération, mais aussi nous pensons étendre cette coopération à tous les autres pays membres de l’Alliance des États du Sahel », a-t-il souligné. La délégation ghanéenne a exprimé l’engagement du Ghana à œuvrer conjointement avec le Mali et les autres membres de la Confédération des États du Sahel (AES) pour trouver des solutions aux défis sécuritaires qui affectent la région.



« Nous voulons travailler ensemble afin de trouver des solutions appropriées aux problèmes, notamment d’insécurité, qui sévissent non seulement au Mali, mais aussi dans les autres pays membres de l’Alliance des États du sahel », a expliqué l’hôte du jour du président de la Transition. C’est sur instruction de John Dramani Mahama, président élu de la République du Ghana, que cette délégation s’est rendue ce jour à Bamako pour une audience auprès du président de la Transition.