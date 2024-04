Mali : le président de transition renforce la construction de forages dans les zones reculées

Les cérémonies d’inauguration se sont déroulées le mercredi 17 avril 2024, sous la présidence de M. Aguibou Dembele, Conseiller spécial du Président de la Transition chargé des œuvres sociales. Il était accompagné d’une délégation comprenant deux chargés de mission du Président de la Transition. L’événement a également attiré un large public, incluant des élus locaux, des leaders religieux et coutumiers, ainsi que des représentants de la Préfecture du cercle de Kati.



Le maire de la Commune rurale de Sangarébougou, M. Kassim Sidibe, a exprimé son admiration pour le leadership et la vision éclairée de Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, soulignant particulièrement son engagement en faveur du bien-être des populations les plus vulnérables. Il a également rappelé les importantes réalisations du Chef de l’État dans sa commune et dans d’autres régions défavorisées du pays. « Depuis le début de la Transition, nos principales préoccupations ont été prises en compte. Nous avons bénéficié d’un pont facilitant l’accès à notre commune, ainsi que de plusieurs autres initiatives telles que la construction de châteaux d’eau », a-t-il ajouté.