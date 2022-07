Mali : les États-Unis condamnent les attaques contre l'armée

Les Etats-Unis "condamnent dans les termes les plus forts les multiples attaques armées contre les Forces Armées Maliennes (FAMa) au cours des deux derniers jours", selon un communiqué.



Le 22 juillet, les FAMa ont repoussé une attaque contre une installation militaire à Kati, juste à l'extérieur de Bamako. Le 21 juillet, des attaques terroristes coordonnées ont eu lieu ou ont été tentées contre des cibles à Douentza, Koro, Thy, Bapho, Segou et Kolokani.



Des organisations extrémistes violentes continuent de cibler les FAMa afin de déstabiliser davantage l'Etat malien. Les Etats-Unis dénoncent de telles actions et continuent à travailler avec nos partenaires maliens de toutes les manières possibles pour restaurer la paix et la stabilité pour le peuple malien.



Un bilan de l'armée malienne fait état de sept terroristes neutralisés, huit assaillants arrêtés et un soldat malien tué.