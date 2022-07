Mali : les États-Unis ordonnent le départ du personnel diplomatique non urgent

"Les crimes violents, tels que les enlèvements et les vols à main armée, sont courants au Mali. Les crimes violents sont particulièrement préoccupants pendant les fêtes locales et les événements saisonniers à Bamako, dans sa banlieue et dans les régions du sud du Mali. Les barrages routiers et les contrôles de police aléatoires sont monnaie courante dans tout le pays, surtout la nuit.



Les groupes terroristes et armés continuent de préparer des enlèvements et des attaques au Mali. Ils peuvent attaquer avec peu ou pas d'avertissement, ciblant des boîtes de nuit, des hôtels, des restaurants, des lieux de culte, des missions diplomatiques internationales et d'autres lieux fréquentés par les Occidentaux. Les attaques peuvent viser les bureaux du gouvernement malien, les infrastructures ou les lieux fréquentés par les Occidentaux."

Le 29 juillet 2022, le Département a ordonné le départ des employés du gouvernement américain non urgents et des membres de leur famille en raison du risque accru d'attaques terroristes dans les zones fréquentées par les Occidentaux. L'ambassade des États-Unis continue d'avoir une capacité limitée à fournir une assistance d'urgence aux citoyens américains au Mali."Ne vous rendez pas au Mali en raison de la criminalité, du terrorisme et des enlèvements", prévient l'avis aux voyageurs.Le gouvernement américain n'est pas en mesure de fournir des services d'urgence aux citoyens américains dans une grande partie du Mali, car les déplacements des employés du gouvernement américain en dehors de Bamako sont limités pour des raisons de sécurité.