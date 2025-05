Mali : les ministres des Finances de l’Alliance des États du Sahel à l’écoute du président de la Transition

Le président de la Transition, chef de l’État, le général d’Armée Assimi Goïta, a reçu, le vendredi 23 mai 2025, les ministres des Finances de l’AES. Au menu des échanges : les mécanismes en cours pour assurer le développement dans les pays de la confédération.



À Bamako, dans le cadre d’une réunion de haut niveau avec les experts financiers des trois pays, les ministres des Finances des pays de l’AES ont eu l’insigne honneur d’être reçus par le président de la Confédération, chef de l’État du Mali. Interrogé à sa sortie d’audience, au nom de ses homologues du Mali et du Burkina Faso, le Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, a souligné qu’ils étaient venus faire le compte rendu de l’évolution des travaux des experts sur l’outil pouvant permettre aux pays de l’AES de développer leur potentiel économique.



Il s’agit de la Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement, dotée d’un capital de cinq-cent-milliards. Les responsables des Finances du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont également abordé avec le président Goita la question de l’Autorité du Liptako-Gourma, également à l’ordre du jour de la rencontre de Bamako.



« Nous avons reçu des orientations claires et le soutien du président Assimi Goïta en sa qualité de président de la Confédération des États du Sahel », a déclaré le Ministre nigérien des Finances. La rencontre des ministres des Finances de la confédération AES, que Bamako accueille, est une autre preuve que l’ambition des trois pays de l’AES prend forme au profit des populations.