Mali : recrutement à la Police nationale et à la Protection civile

Selon un communiqué publié ce 30 août 2024, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Dao Aly Mohammedine informe l'opinion nationale, qu'un recrutement est ouvert aux jeunes Maliens, pour le compte de la Police nationale et de la Protection civile, au titre de l'année 2024.



Les effectifs à recruter sont :

Police nationale :1.000 gardiens de la paix ;

Protection civile : 500 sapeurs du rang.



Par ailleurs, des communiqués de la direction générale de la Police nationale et de la direction générale de la Protection civile, fixeront les conditions à remplir, les pièces à fournier et la période de dépôt des dossiers de candidatures.