Mali : rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine

Dimanche 4 août 2024, le Mali a annoncé rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Cette décision intervient après qu'un haut responsable ukrainien a, selon les autorités de Bamako, avoué « l'implication » de Kiev daans l'attaque terroriste de la semaine dernière, et qui a causé de lourdes pertes du côté de l'armée malienne, et de ses alliés russes.



C’est le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition malien qui a fait une déclaration à la télévision nationale, dimanche dernier.



A cette occasion, il a annoncé la décision du Mali de rompre « avec effet immédiat » ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. La raison de cette rupture : le porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, Andriy Yusov, a, selon Bamako, avoué dans une vidéo l'implication de Kiev dans la défaite de l'armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner fin juillet, lors de combats avec des séparatistes et jihadistes qui ont causé de lourdes pertes.



Bamako reproche à l'Ukraine un soutien aux Touaregs, précise notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze. L'implication ukrainienne avait été évoquée par Andriy Yusov, qui mentionnait, ce sont ses mots, « des informations utiles, et pas seulement cela, ayant permis des succès militaires contre des criminels de guerre russes », qui auraient été fournies aux combattants touaregs.



En effet, le gouvernement malien juge que ces actes « violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère et constituent un soutien au terrorisme international ». Il faut rappeler que cette décision survient au lendemain de la convocation de l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar par le ministère sénégalais des Affaires étrangères.



Le représentant de Kiev avait relayé sur ses réseaux sociaux une vidéo de « soutien à l'attaque terroriste » perpétrée au nord du Mali, selon la diplomatie sénégalaise.