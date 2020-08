Mali : un avion de la MINUSMA rate son atterrissage à Gao

Bamako - Ce lundi 3 août 2020 aux alentours de 10h15, un avion de la MINUSMA en provenance de Bamako avec 11 personnes (quatre passagers, tous membres du personnel des Nations unies et sept membres d'équipage) à bord, a fait un atterrissage difficile à l'aéroport de Gao, a confirmé la Mission dans un communiqué.



Elle a précisé qu'une enquête sera ordonnée dans les meilleurs délais pour déterminer la cause de cet incident. Une force de réaction rapide composée de la Force et de la Police de la MINUSMA a été dépêchées sur les lieux.



Selon un bilan initial, un membre de l’équipage a été grièvement blessé et 10 personnes légèrement. L'avion a subi d’importants dommages. Les blessés ont immédiatement été évacués vers les structures médicales des Forces internationales et de la MINUSMA pour recevoir les soins adéquats.



Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif souhaite prompt rétablissement aux blessés.