Mali : un opérateur économique apporte un soutien financier significatif à l'armée

La cérémonie de remise s'est déroulée dans la salle de conférence de l'État-Major Général des Armées en présence du Chef d'État-Major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra, ainsi que des représentants du donateur.



Ce geste s'inscrit dans le cadre des efforts de guerre visant à renforcer les capacités des FAMa. Bocar Thiam, l'émissaire du donateur, a souligné qu'il s'agit d'un geste patriotique de soutien financier et moral en faveur des forces combattantes sur le terrain. Il a également appelé d'autres personnes de bonne volonté à suivre cet exemple.



Le Chef d'État-Major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra, a exprimé sa gratitude au nom du ministre de la Défense et des Anciens Combattants ainsi que des plus hautes autorités. Il a souligné l'importance de ce geste pour le moral des troupes et a assuré que les fonds seront utilisés de manière judicieuse.