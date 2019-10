Mandela Washington édition 2019 : 6 participants tchadiens de retour plein d'expérience

L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique a annoncé mercredi, au cours d'une conférence de presse, le retour au Tchad des boursiers Mandela Washington édition 2019. La bourse destinée aux jeunes leaders Africains est le programme phare de l’initiative pour les jeunes leaders africains du gouvernement des USA.



Depuis son institution en 2014, près de 4400 jeunes leaders de tous les pays d’Afrique subsaharienne ont participé à ce programme, dont 32 tchadiens. Les boursiers, âgés de 25 à 35 ans, sont des leaders accomplis qui ont fait leurs preuves en matière de promotion de l’innovation et l’impact positif dans leur communauté et leur pays.



Cette année 2019, la Bourse Mandela Washington a permis la participation de plus de plus de 700 jeunes entrepreneurs Africains dont six tchadiens qui ont bénéficié de diverses formations en entrepreneuriat d’entreprise pendant six semaines.



C’est dans cette optique que la chargée d'affaires de l’Ambassades des USA au Tchad, Mme. Jessica Davis Ba a indiqué que « ces jeunes tchadiens ont passé six semaines dans des universités américaines où ils ont eu l’occasion de perfectionner leurs compétences en entrepreneuriat, administration publique et activisme civique, et aussi de tisser des relations professionnelles avec leurs collègues américains et ceux d’autres pays africains ».



D'après elle, « leur séjour aux USA leur a également permis d’avoir une connaissance approfondie de la société, de la culture et des institutions américaines ».



« La Bourse Mandela Washington et d’autres programmes d’échanges tels que le programme des visiteurs internationaux, les bourses Fulbright et Humphrey, ainsi que le programme panafricain de leadership pour les jeunes changent la vie. Ils offrent aux étudiants, universitaires et professionnels tchadiens la possibilité d’approfondir leurs compétences de devenir les leaders du Tchad au plus haut niveau », a-t-elle ajouté.



Pour Mr Khassim Lol, bénéficiaire de cette bourse, le séjour de six semaines a permis de "travailler avec des organisations privés, publiques, et sans but lucratif. Les boursiers et les hôtes ont profité de l’occasion de discuter sur des enjeux et des défis communs dans leur secteur et élargir leurs perspectives".