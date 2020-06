Manifestations populaires au Mali : Moussa Faki "vivement préoccupé"

Le Président de la Commission de l’Union Africaine s'est dit "vivement préoccupé", ce dimanche, "par la grave crise qui sévit au Mali depuis les manifestations populaires du 5 juin 2020."



Moussa Faki Mahamat s'est félicité "du caractère pacifique revêtu jusqu’ici par ces manifestations et encourage vivement tous les acteurs à éviter tout recours a la violence quelle que soit sa forme."



Il a exhorté les parties à "travailler ensemble en vue de trouver des solutions consensuelles de sortie de crise prenant en compte les aspirations du peuple malien et de ses forces vives."



Le Président de la Commission a exprimé son soutien aux efforts de la CEDEAO et l’a assuré de la "pleine solidarité de l’Union Africaine pour concrétiser le soutien de l’Afrique au gouvernement et au peuple Maliens dans cette phase cruciale de son histoire."