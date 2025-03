Marché central d'Abéché : Une commission pour gérer la circulation pendant le mois sacré

Missions de la Commission

Une Commission a été créée au sein de la commune d'Abéché pour réglementer la circulation et le stationnement des engins au marché central durant ce mois béni. Cette initiative vise à garantir un environnement ordonné et sécurisé pour les commerçants et les usagers.La Commission a pour mission de :Les délégués du 1er et 3ème Arrondissement, le Gestionnaire du marché central, le commandant de la police municipale, ainsi que les services techniques de la commune, sont chacun responsables de l'exécution de cet arrêté, dont une copie leur sera adressée.Ce lundi matin, une réunion d'orientation a été dirigée par le Maire adjoint, Mahamat Al-Bachir Mahamat Ali Maarouf, dans la salle de réunion. Étaient présents :Cette réunion a permis de clarifier les responsabilités et de coordonner les efforts pour mettre en œuvre les décisions de la Commission.