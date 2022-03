Mariam Djimet Ibet : "les femmes doivent accompagner la transition pour dessiner la destinée du Tchad"

"La SENAFET n'est pas seulement la semaine des femmes du ministère de l'Action sociale, des femmes travailleuses ou celles qui sont cadres dans des bureaux, loin de là, la SENAFET concerne toutes les femmes sans distinction aucune", explique Mariam Djimet Ibet, secrétaire nationale de l'OF/MPS.



Pour elle, cette semaine permettra aux femmes des différentes couches sociales de se retrouver et discuter des embûches et discriminations dont les femmes sont victimes en milieu socio-politique.



Comme toute autre organisation, l'OF/MPS est impliquée activement dans l'organisation de la SENAFET 2022. Une forte délégation de l'OF/MPS a assisté au Mayo Kebbi Ouest (Pala) au lancement de la SENAFET 2022. L'OF/MPS sera présente à la clôture de cette semaine.



"Bien que c'est la volonté de Dieu, les femmes tchadiennes en général et celles de l'OF/MPS en particulier regrettent la disparition brusque du feu Maréchal du Tchad, qui était un défenseur des Femmes", souligne Mariam Djimet Ibet.



La secrétaire nationale de l'OF/MPS encourage et salue la subvention des pagnes du 8 mars 2022 par le président du Conseil militaire de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno.



Mariam Djimet Ibet de conclure qu'au-delà du folklore et de la réjouissance de la SENAFET, il y a eu des rencontres techniques (conférence-débats et table-rondes) autour du rôle de la femme dans le processus de transition au Tchad.



"Les femmes doivent accompagner la transition en cours et assister au dialogue national inclusif afin de pouvoir dessiner la destinée du pays dans l'apaisement et la quiétude", préconise-t-elle.