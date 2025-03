Marie Le Pen exprime la volonté de renforcer les relations entre le Tchad et la France

"Avec le Tchad, nous parlons la même langue, celle du patriotisme, celle de la défense de la nation. Et parce que nous parlons la même langue, nous nous comprenons et je suis convaincue que nous réussirons à recréer ces liens qui sont absolument essentiels."

Cette déclaration met en lumière la volonté de renforcer les relations entre les deux pays, en se basant sur des valeurs partagées. Le patriotisme et la défense nationale sont des thèmes récurrents dans les discours de Marie Le Pen, et sa visite à N'Djamena s'inscrit dans une démarche de rapprochement diplomatique.Cette initiative pourrait ouvrir la voie à des collaborations futures dans divers domaines, notamment la sécurité et le développement. La député espère ainsi établir des partenariats solides qui bénéficieraient aux deux nations.