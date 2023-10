Maroc : Le trafic aérien suspendu sur l’aéroport de Casablanca ce dimanche

« Le trafic aérien totalement suspendu aujourd’hui sur l’aéroport de Casablanca de 11h00 jusqu’à 18h00 en raison d’une grosse tempête », a indiqué dimanche 22 octobre 2023, Air Plus News, une revue sur l’actualité des airs.



« L’A380 d’Emirates se déroute vers Madrid, les autres vols vers Fez, Marrakech », a ajouté la revue.



Le journal Marocain Le360 a également souligné que c’est « à cause des mauvaises conditions climatiques » que « tous les vols au départ de l’aéroport Mohammed V de Casablanca sont suspendus depuis 11h ce matin et jusqu’à 18h ».



Et « un prolongement de cet ajournement pourrait être nécessaire alors que plusieurs vols ont été complètement annulés ».